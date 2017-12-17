بالفيديو.. وثائق تكشف أهم التحولات الكبرى في المملكة

نايف السالم(صدى):

نشرت العربية فيلم وثائقي يحمل عنوان مملكة الغد، يتحدث عن مشروع ” مدينة نيوم ” الذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة، حيث اجتمع آلاف من قادة الاقتصاد والمال في العالم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، وشهدوا إعلان ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، عن المشروع الضخم الذي يقع على ساحل البحر الأحمر.

كما تضمن الفيديو لحظة الكشف عن المشروع المقدر استثماراته بنحو 500 مليار دولار علا التصفيق، وردد الحضور عبارة واحدة: مذهل، ويستعرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي ” مملكة الغد ” على قناة ” العربية ” التحولات الكبرى في المملكة بمختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

ولم يكن ” نيوم ” المشروع الوحيد الذي لفت الأنظار في عام 2017، فقد سبقه مشروع القدية لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية ورياضية وثقافية في العالم، ومشروع البحر الأحمر الذي يتضمن تطوير 50 جزيرة لتقديم وجهة سياحية متكاملة.. من الآثار.. إلى الشواطئ البكر، ولأول مرة تبدو السعودية وكأنها بدأت تخرج فعليا من عباءة النفط سواء كحكومة أو قطاع خاص.

وقال وزير المالية ، محمد الجدعان، إن ” رؤية المملكة 2030 أتت لتحقق طموحا مهما جدا من طموحات المواطن السعودي، أن يكون لدينا هدف واحد نطمح للوصول إليه تلتقي فيه كافة الأطراف سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ” .