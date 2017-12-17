بالفيديو.. مدير معهد أبحاث بجدة : القدس رمز ديني لليهود كقداسة مكة والمدينة عند المسلمين

نايف السالم(صدى):

في سابقة من نوعها ، يسعى أعداء شعار الوحدة والسلام داخل المنطقة إلى خلق حالة من التشتت الفكري والنزاع العربي ، حيث أشار مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة عبدالحميد حكيم ، إلى أن العرب اعتادوا ثقافة خاطئة تمثلت في كراهية اليهود وإنكار حقوقهم في الأراضي الفلسطينية .

ولم يكتف ” حكيم ” بهذا القدر ، حيث علق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس عامة إسرائيل ، خلال إحدى البرامج التلفزيونية قائلًأ ” القدس رمز ديني لليهود ومقدس كقداسة مكة والمدينة للمسلمين ” .

واستطرد مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة حديثه قائلًا ” يجب أن يتحرر العقل العربي من الموروث الناصري وموروث الإسلام السياسي السني والشيعي الذي غرس ثقافة الكراهية لليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة ” .