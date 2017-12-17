بالفيديو.. مدير معهد أبحاث بجدة : القدس رمز ديني لليهود كقداسة مكة والمدينة عند المسلمين
في سابقة من نوعها ، يسعى أعداء شعار الوحدة والسلام داخل المنطقة إلى خلق حالة من التشتت الفكري والنزاع العربي ، حيث أشار مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة عبدالحميد حكيم ، إلى أن العرب اعتادوا ثقافة خاطئة تمثلت في كراهية اليهود وإنكار حقوقهم في الأراضي الفلسطينية .
ولم يكتف ” حكيم ” بهذا القدر ، حيث علق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس عامة إسرائيل ، خلال إحدى البرامج التلفزيونية قائلًأ ” القدس رمز ديني لليهود ومقدس كقداسة مكة والمدينة للمسلمين ” .
واستطرد مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة حديثه قائلًا ” يجب أن يتحرر العقل العربي من الموروث الناصري وموروث الإسلام السياسي السني والشيعي الذي غرس ثقافة الكراهية لليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
حطوه بكرتون وارسلوه لليهود ,, بس بعد مايعد نجوم الظهر ,,
,, خلونا نشوف اليهود يقبلونه ، او يسلبونه ملابسه وفي بطن حوت يزرفلونه ,,,,؟؟
,, لارحم الله جنابك الكريه القبيح ومنطوقك اللي مثل وجهك المغسول بخراء ,, ( يكرم القارئ ) ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
شكله من مخلفات الحجاج لابارك الله باالساعة اللي جابتهم ،،،
,, مثله مثل ابو خاشوقه وامثالهم كثير ,,
ابو انس الزراع[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ يومين
العقل العربي او العقل المسلم
الابهاوي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ يومين
اصله فلسطيني
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يومين
ابك دحين نبا تعليق المفتي على هذا المتفلطسنسعود….
وقد استفيت سماحة الشيخ محماس
… فقال سماحته .. ابك هذا الكلام فش ابيش يطلع من عاقل .. وحذر فضيلته من المنافقين وخطرهم على الأمة
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ يومين
كالمعتاد بكرة يتعذر ويقول مافهمتو قصدي مجتمعنا ليسو ملائكة لكن هالمجنسين ماوراهم خير
abdul[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ يومين
القدس ارض مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود. لم ننكر او نتنكر علي تلك الحقيقة. اعتراض المسلمين هو علي الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية وتهويد المدينة باكملها وسلب الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية واقامة دولته في ارضه وارض اجداده. اما المتصهينون العرب وموزّعو العتبي لنتنياهو حتي يرضي يظنّون ان ضمير الامة مات. نعم يقدرون ملئ السجون بأحرار الامة ولا يقدرون قتل حبّنا لأقصانا. ارحموا الامة من العبودية واتركوا الشعب الفلسطيني يواجه اعدائه بنفسه دون ان تصطفوا في صفوف الجيش الاحتلال الصهيوني.
حفراوي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يومين
كل يوم طالع لنا نباح
ثوابتنا لن تتغير والعقول المسمومه
لسنا مجبرين على سماع ارئها
العتيبي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ يومين
وين النيابة العامة عنة وعن امثالة لان هذي الاشكال تسي للمسلمين وللوطن وتجعل المملكة تحت التندر والانتقاد بسبب شخص لايعى مايقول
مواطن نزيه[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين
كلامة صحيح 100%
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يومين
“” مدير وابحاث جده””
فينكم ياحقون جدة يشوه اسم مدينتكم…؟
الواقع[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ يومين
هل انت افضل من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو صلاح الدين ا الملك فيصل رحمه الله الذي دعا الله أن لا يبقيه حي إذا لم تتحرر القدس ثم يا إلينا مثل هذا الكذاب وبكل خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ويقول كلاما ساقط فاجر لايرضى عنه الصهاينة ويحرض العالم العربي والإسلامي ضد توجه دولتنا الحبيبة في تحرير الأقصى المبارك هذا عميل إيراني
ابو علي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
مشكلة انه جاهل وطالع ينظر علينا شوف البلكاش الي جابك وارجع علية
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ يومين
زمن الروييضة
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ يومين
زمن الرويبضة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
قلت لكم أقبل امس
عبدالحميد حكيم جاب العيد
من أعترف بالأحقية للصهاينه المعتدين
بكرة وش بيقول عن المدينة المنورة
بحكم أن اليهود كانوا فيها قبل النبوة
هذا ناوي يبيع كلش🤔
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ يومين
عبد الحميد حكيم
ترى الحكمه مخافة الله
إلا أن كان دمك حرك فيك مشاعر الولاء والانتماء لهذا الكيان البقيض 🌴🌴🌴
ابو يزن[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ يومين
هذا له مقطع يراسل الصهاينة عبر قناة قطرية ويقول نحن الي اسانا لليهود.ولازم يقبضون عليه هذا الخبيث قبل مايهرب مثل ماهرب خاشقجي الكلب.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
الضاهر ان هذا يجهل التاريخ ولا يفرق بين اليهود والنصارى
عندما دخل المسلمون الى فلسطين عام 16 هجريه رفض زعيم النصارى تسليم مفتاح بيت المقدس للقادة وقال لهم لن نسلم المفتاح الا لرجل ذكرت اوصافه عندنا في كتبنا
يمشي وخادمه راكب الدابه
يخوض بقدميه في الطين
يلبس ثوبا مرقع ب 17 عرقه
فأرسل الصحابه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعونه للمجيء الى بيت المقدس لاستلام المفتاح
ولم يكن الصحابه يعلمون شي عن هذه الصفات التي ذكرت عند النصارى
ولم جاء الخليفه عمر رضي الله عنه استقبله النصارى واعطوه المفتاح وقالوا نعم هذا هو الرجل الذي ذكرت اوصافه في كتبنا
اذا لم يكن لليهود دور في القدس ولم يكن لهم اي سلطه قبل الاسلام بل كانت لنصارى
الشاعر[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يومين
هذا الزمن اصبح فيه الاذناب رؤس
حسبنا الله ونعم الوكيل والله لن تقوم لنا قائمة
الا بالتمسك بديننا الحنيف لا بالتخلف والانحلال
الذي نراه اتقوالله قبل فوات الاوان يكفي استفزاز
عوص القحطاني[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ يومين
ناقصين فلسفه شوف مصحه ولا ردوه. لأهله الله يعقل عليهم فيه
أبو حسن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
شر البلية ما يضحك ” ” اللهم لا توأخذنا بما فعل السفهاء منا ” ” هذا مريض يبحث عن الشهرة على حساب دينه
محمد بن صالح[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله عليك يا …. (( المسجد الاقصى )) أولى القبلتين للمسلمين وثالث الحرمين الشريفين ومسرا النبى محمدصلى الله عليه وسلم تقول عنه رمز لليهود و يعني المسلمين الي لهم فيه أقل من اليهود الله يجعلها بذمتك يالرويبضه ليوم الدين لكن الواحد من يشوف شكلك لا شنب ولا لحيه مثل أشكال اليهود يغسل يده منك ومن أمثالك ياخائن الدين ……
مسلم غيور[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههه
اذا نطق الغراب وقال خيرا فأي الخير في وجه الغراب
اسمعني يا قراني
قصدي يا كونان السعودية
اتمني تتعلم من ردود العقلاء
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ يوم واحد
ياجماعة الخير اذا اردنا اذااردنا النقد علينا ان نبتعد عن العنصريه
وان ننتقد كلام الشخص احدهم يقول مخلفات الحج
استغفر الله العظيم الحج ركن من اركان الاسلام ويجي واحد ويقول مخلفات الحج
والجميع يعرف فضاىل الحج واعمال الحج وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم
مواطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
صح اللسانه.
الحقيقه صعبه.
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ يوم واحد
اسأل من عينه ورشحه وللحين بمحله .الدليل ايش..؟!؟! نفس فكرة اللي
khaled[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ يوم واحد
سنحرر وجهك المعفن قبل القدس حيث ان القدس عاصمة فلسطين رغم عن انفك يا منحط