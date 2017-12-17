فصل بلدية الخبر عن أمانة الشرقية ماليًا وتنظيميًا

خالد الضبيبي(صدى):

وجه المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بفصل بلدية الخبر مالياً وتنظيمياً عن أمانة المنطقة الشرقية، كما أوصى بتوفير حراس أمن وسعودة الأطباء البيطريين بمسالخ حاضرة الدمام وتكثيف أعمال المراقبة على المسالخ عن طريق وضع كاميرات مراقبة وربطها بوكالة الخدمات بالأمانة.

وأوصى المجلس البلدي بتطوير سوق الثقبة والذي يعتبر من أقدم الأسواق بالمنطقة الشرقية، وتتضمن التوصية على صيانة الأرصفة بالسوق وإعادة تأهيلها ، ووضع لوحات إرشادية توضح أسماء شوارع السوق ومداخله ومخارجه، وتركيب إنارة ذات طابع مختلف لتمييز شارع السوق عن بقية الشوارع.

كما أوصي بالاهتمام بالنظافة، ووضع مقاعد في أنحاء السوق، وتهدف هذه التوصية إلى تعزيز مكانة الحي اقتصادياً، وتخفيف الزحام على الخبر الشمالية خاصة سوق السويكت، ورفع مستوى رضا المواطنين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس البلدي والذي عقد مساء أمس الأول بحضور رئيس المجلس البلدي محمد بن ناصر آل دايل وأعضاء المجلس .