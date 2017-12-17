حالة غضب تسيطر على عملاء شركة الطيران الألمانية بسبب زيادة الأسعار

برلين(صدى):

أثار قرار مراكز المستهلك الألمانية برفع أسعار تذاكر الرحلات المحلية ، غضب المواطنين ، حيث جاء هذا القرار بعد انهيار شركة ” أير برلين ” ذات التكلفة المُنخفضة في شهر أغسطس الماضي .

وهو الأمر الذي دفع شركة الطيران الألمانية التي تدعى ” لوفتهانزا ” إلى تولي أغلبية عمليات ” أير برلين ” بعد انهيارها الذي نتج عنه فجوة من عشرات الآلاف من المقاعد التي كانت معروضة سابقًا .

ومن جانبها ، بررت الشركة زيادة الأسعار ، حيث أشارت إلى أن ذلك ناتج عن زيادة الطلب ، خاصًة أنها لم تغير الأسعار منذ انهيار ” أير برلين ” .