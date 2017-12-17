مدافع الهلال يصل للمباراة 200 في تاريخ الدوري

ماجد محمد(صدى):

وصل أسامة هوساوي مدافع الهلال للمباراة رقم 200 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد دخوله في التشكيلة الأساسية للهلال في مواجهة الفيحاء منها 199 بدأها أساسيا، وواحدة شارك فيها كلاعب بديل.