نشر : منذ يومين 2٬149 2 اخبار رياضية مدافع الهلال يصل للمباراة 200 في تاريخ الدوري ماجد محمد(صدى): وصل أسامة هوساوي مدافع الهلال للمباراة رقم 200 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد دخوله في التشكيلة الأساسية للهلال في مواجهة الفيحاء منها 199 بدأها أساسيا، وواحدة شارك فيها كلاعب بديل. الوسوم:التشكيلة, الدوري السعودي للمحترفين, الفيحاء, الهلال, مباراة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 616 ] نشر منذ يومين
ماشاء الله.
الكابتن أسامة نموذج للاعب المنضبط،الخلوق،الهادئ
بالتوفيق إن شاء الله.
1000 مبروك.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يومين
قبلك اللاعب الخلوق الكابتن تيسير الجاسم وصل لـ 200 مباراة