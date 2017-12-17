” العيسى ” يشارك طالبًا أجراء تجربة علمية

سالم المطيري(صدى):

شارك وزير التعليم أحمد العيسي، اليوم الأحد، في تجربة علمية أجراها أحد الطلاب، أثناء زيارته لمنطقة القصيم.

وشرح الطالب آلية التجربة العلمية لـ ” العيسى ” ، والتي تهدف لقياس الكهرباء في جسد الإنسان، والتأكد من بلوغها الدرجة الطبيعية التي يحملها الجسد السليم، حيث شارك الوزير في التجربة، ممازحا الطالب بشأن سلامة كهرباء جسده.

وكان العيسى قد التقى في زيارته لمنطقة القصيم بأميرها فيصل بن مشعل، والتقى أثناءها بعدد من الطلاب خلال جولته على مدارس التعليم العام، كما زار جامعة القصيم ووقف على مرافقها.