سفير المملكة بالجزائر تعليقًا علي صورة خادم الحرمين وترامب: ” جار التأكد من ذلك “

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهرت في أحد مدرجات ملاعب كرة القدم في الجزائر، تجمع بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلى جوارها صورة المسجد الأقصى.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، عبر موقع التواصل الاجتماعي : ” جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب ” ، وأكد: ” هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به ” .