سفير المملكة بالجزائر تعليقًا علي صورة خادم الحرمين وترامب: ” جار التأكد من ذلك “
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهرت في أحد مدرجات ملاعب كرة القدم في الجزائر، تجمع بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلى جوارها صورة المسجد الأقصى.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، عبر موقع التواصل الاجتماعي : ” جار التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب ” ، وأكد: ” هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به ” .
ahmad[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ يومين
اكتر ناس منافقين الجزائرين والله ما يسوو ربع اللي سوته المملكه على طول الاعوام الماضيه ولا اللي بتسويه المملكة الحين بس ما تحصل عندهم الا قلة ادب على العرب وتيجي تتكلم وياه ما يتكلم كلمتين عربي متاثر بالفرنسي اصله الوالد المحتل ليه اثر
ahmad[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ يومين
اكتر ناس منافقين الجزائرين والله ما يسوو ربع اللي سوته المملكه على طول الاعوام الماضيه ولا اللي بتسويه المملكة الحين بس ما تحصل عندهم الا قلة ادب على العرب وتيجي تتكلم وياه ما يتكلم كلمتين عربي متاثر بالفرنسي اصله الوالد المحتل ليه اثر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
hasan[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يومين
الجزائريين كلهم منافقين وليسوا بعرب جميعهم من مهجنيين من ظهور الفرنسيين ؟؟ لاحظ عيونهم الخضر واجسادهم الحمر شعب قذر جميعهم مشردين ف اوروبا ومتسؤلين شعب جائع لايجد رغيف الخبز ليأكل لذلك هو بحسد السعودية،، ،،كذبوا علي السذج بخرافة مليون شهيد وصدقوهم،،مايعرف لهم الا العجوز بو تظريطه ركع رؤوسهم للارض ونهب ثرواتهم ووزعها مع اسيادهم الروس الملحدين ومع ابائهم واجدادهم الفرنسيين!! اللهم اكثر حسادنا وبارك لنا في ملكنا وارضنا وشعبنا وزدنا من بركات السماء والارض لكي يمتوا حسادنا بغيضهم..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يومين
كل هذا بسبب ايقاف الرز على معظم الدول الجاحده واللي قلبت على السعودية