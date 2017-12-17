مصر تُرسل نعش آخر ملوك إيطاليا إلى مدينة فيكوفورتا

القاهرة(صدى):

استلمت إيطاليا نعش آخر ملوكها، فيكتور إيمانويل الثالث، والذي كان يعيش في منفى، حيث وصل النعش من مصر لدفنه في ضريح عائلي.

ووصل النعش إلى كنيسة في مدينة فيكوفورتا بالقرب من بلدة كونيو، قادمًا من كاتدرائية سانت كاترين في الإسكندرية بمصر، حيث توفي فيكتور إيمانويل الثالث عام 1947.

ويذكر أن فيكتور إيمانويل، حكم إيطاليا بين عامي 1900 و1946، وتنازل عن العرش لصالح ابنه أومبرتو الثاني. ولكن تم رفض خطوتهما في استفتاء شعبي، وذهبا إلى المنفى.