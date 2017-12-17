ردًا على أكاذيب ” تنظيم الحمدين ” .. صبيح المصري ينفي احتجازه بالمملكة

نايف السالم(صدى):

ترددت شائعات لبعض وسائل الإعلام القطرية بقيادة تنظيم ” الحمدين ” الإرهابي ، تشير إلى احتجاز سلطات المملكة لرجل الأعمال الأردني صبيح المصري .

ومن جانبه ، نفى رجل الأعمال ” المصري ” هذه المعلومات المغلوطة ، حيث كشف حقيقة الأمر عبر وسائل إعلام أجنبية قائلًا ” لم أحتجز وكل ما في الأمر أنهم سألوني سؤالًا وأجبته فقط .. لم يكن هناك استجواب أو احتجاز وأنا في منزلي وبين أهلي “.

يذكر أن صبيح المصري يعد من أبرز رجال الأعمال في الأردن ، حيث يترأس مجلس إدارة البنك العربي منذ 2012 ، فضلًا عن كونه يملك نسبة كبيرة من حصة شركة الاتصالات الفلسطينية ” بالتل ” ، والتي تعد من أكبر شركات القطاع الخاص بالضفة الغربية .