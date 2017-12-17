بالفيديو.. ” جو برو ” تستعرض مميزات عدساتها عبر مقطع فيديو
وثقت عدسات كاميرات الأكشن مجموعة من اللقطات المدهشة التي تتسم بجودة عالية الدقة ، فضلًا عن خفة وزنها ومقاومتها للصدمات والغبار والأمطار .
ومن جانبها ، نشرت شركة ” جو برو ” الأمريكية والمُصنعة للكاميرا مقطع فيديو يجمع أفضل هذه اللقطات التي تم توثيقها لعام 2017 الجاري ، حيث تضمن الفيديو دقيقتين من المشاهد التي تتنوع بين الحياة البرية والحيوانات المختلفة وطلب زواج من أعلى المرتفعات والأماكن الخطيرة ، وعدد من الرياضات المثيرة للرعب ، وتم نشر المقطع علىالقتاة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
طيب طيب ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
شيء جميل ان تستمتع
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
جميل…