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بالفيديو.. ” جو برو ” تستعرض مميزات عدساتها عبر مقطع فيديو

بالفيديو.. ” جو برو ” تستعرض مميزات عدساتها عبر مقطع فيديو
واشنطن(صدى):

وثقت عدسات كاميرات الأكشن مجموعة من اللقطات المدهشة التي تتسم بجودة عالية الدقة ، فضلًا عن خفة وزنها ومقاومتها للصدمات والغبار والأمطار .

ومن جانبها ، نشرت شركة ” جو برو ” الأمريكية والمُصنعة للكاميرا مقطع فيديو يجمع أفضل هذه اللقطات التي تم توثيقها لعام 2017 الجاري ، حيث تضمن الفيديو دقيقتين من المشاهد التي تتنوع بين الحياة البرية والحيوانات المختلفة وطلب زواج من أعلى المرتفعات والأماكن الخطيرة ، وعدد من الرياضات المثيرة للرعب ، وتم نشر المقطع علىالقتاة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين

طيب طيب ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

شيء جميل ان تستمتع

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