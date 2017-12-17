مواطن يحفر بئر صدقة جارية للأمير الوليد بن خالد بن طلال

الرياض(صدى):

تكفل مواطن من أهالي مدينة الرياض، بحفر بئر عبارة عن صدقة جارية على نفقتة الخاصة، يعود أجرها للأمير الوليد بن خالد بن طلال.

وأوضح المواطن الذي لم يرغب بكشف اسمه لـ ” صدى ” بأنه يبتغي من وراء هذا العمل الأجر والمثوبه وأن يمن الله على الأمير الوليد بالشفاء العاجل، مؤكداً أن الصدقة لها دور في تيسير الأمور كما ورد في القرآن الكريم الأحاديث والنبوية.

وذكر المواطن بأن البئر استفاد منه المئات من المسلمين في ولاية بيهار بالهند في الشرب والوضوء والغسيل، وكان عوناً لهم بعد الله في قضاء الكثير من حوائجهم.