الولايات المتحدة تمنح أعلى الرواتب في العالم لموظفي التكنولوجيا

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة، أن الولايات المتحدة، تأتي من بين أفضل 10 دول لمهندسي البرمجيات، إذ تدفع راتبًا سنويًا لهم يتراوح بين 70 ألف و90 ألف دولار.

وتعتبر بلجيكا من أفضل الدول تنوعًا وترحيبًا بالأجانب، ويبلغ متوسط الراتب السنوي لمتخصص تكنولوجيا المعلومات بها نحو 42,249 دولار.

وتأتي نيوزيلندا في مرتبة متقدمة للغاية في تصنيف أفضل الدول للعمال، إذ يبلغ راتب متخصصي تكنولوجيا المعلومات وبشكل خاص مهندسي البرمجيات نحو 59.6 ألف دولار.

وتعد ألمانيا من بين أفضل الدول فيما يتعلق بظروف العمل والعمال، ويبلغ متوسط الراتب السنوي لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بها نحو 63.8 ألف دولار.