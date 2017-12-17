” السفير التونسي “: لقاء الأخضر وروسيا الحدث الأبرز في كأس العالم

نواف السالم(صدى):

قال لطفي بن قايد سفير الجمهورية التونسية بالرياض ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، إن مجموعة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما، وللأسف تاريخنا مع إنجلترا تحديدًا لا يبشر بالخير، لكن نحن متفائلون بتقديم صورة مشرفة عن الكرة التونسية من خلال مجموعة عناصر شابة نراهن على حضورها المميز.

ووصف ” ابن قايد ” ، مجموعة منتخب بلاده بالصعبة، مطالبًا في ذات الوقت بالوقوف والمساندة مع المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في المونديال ” السعودية، والمغرب، ومصر، وتونس “.

وشدد ” ابن قايد ” ، على مساندة ودعم المنتخبات العربية من الآن وحتى موعد انطلاق كأس العالم، سواء من الناحية المعنوية أو الإعلامية حتى تتجاوز دور المجموعات إلى ما هو أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الأخضر سيخطف أنظار العالم، ولقاء السعودية وروسيا الحدث الأبرز.