” تعليم حائل ” يدشن مبادرة ” حياتك تهمنا ” لمكافحة المخدرات

علي العنزي(صدى):

دشنت الإدارة العامة للتعليم بحائل تحت قيادة المدير العام الدكتور يوسف بن محمد الثويني ، معرض ” حياتك تهمنا ” ضمن برنامج الإدارة لتوعية الشباب من طلاب وطالبات المدارس بأضرار المخدرات ومخاطرها الصحية .

ويدعم المعرض الذي تشرف عليه إدارة المنطقة التعليمية ، مشروع ” نبراس ” الوطني الذي يهدف لمكافحة المخدرات بالمملكة ، وذلك بحضور مدير مكافحة المخدرات بحائل العقيد سلوم بن مسعد النفيعي ، ومساعد الشئون التعليمية للبنين الأستاذ يحيى بن صالح العماري ، وعدد من المسؤولين في إدارة حائل التعليمية .