أمير عسير يعزي أسرة البسام

أبها(صدى):

قدم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، تعازيه ومواساته لأسرة البسام ، في وفاة محمد بن عبدالله البسام ، رحمه الله ، مدير فرع ديوان الخدمة سابقا.

وسأل أمير منطقة عسير، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر السلوان، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم بابن الفقيد نائب رئيس تحرير صحيفة الوطن الأستاذ ماجد البسام .

من جهتهم عبر ذوو البسام ، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد ، على تعازيه ومواساته لهم ، مؤكدين أن ذلك كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم ، سائلين الله تعالى ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته.