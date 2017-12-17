مطعم فلسطيني يقدم تخفيضًا لزائريه من كوريا الشمالية

القدس المحتلة(صدى):

قدم إحدى مطاعم مخيم جباليا للاجئين الفلسطينين في شمال قطاع غزة، تخفيضات وعروض مغرية على أسعار الوجبات التي يقدمها للزبائن من مواطني كوريا الشمالية ، تقديرًا لدعم الدولة للقضية الفلسطينية ومعارضتها للقرار الأمريكي الذي يُفيد بإسرائيلية القدس.

ومن جانبه، وضع المطعم لافتة كبيرة على واجهته الزجاجية تجمع بين العلمين الفلسطيني والكوري الشمالي، وعلق صاحب المطعم عليها قائلًا ” مطعم رابعة يعلن عن تخفيضات تصل إلى 80% للزبائن الكوريين، تثمينأا لدور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لقضيتنا الفلسطينية ” ، وأرفق صورة للزعيم الكوري على الملصق.

وعلى الرغم من أن المنطقة لايسكنها أي كوري شمالي ولا يحمل أي مواطن بالقاطع هذه الجنسية، إلا أن صاحب المطعم الذي يدعى سالم رابعة، أكد أن هذه الخطوة تمثل تعبير رمزي عن تثمينه لدعم الزعين الكوري الشمالي لقضية البلاد.

مضيفًا ” أعلم أنه لا وجود لأي كوري في قطاع غزة لكن هذا أقل شيء أستطيع أن أقدمه للقدس عاصمتنا بشكر الزعيم الكوري ” .