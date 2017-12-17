الكويتيون يقترضون من البنوك لشراء البيتكوين

خالد الظفيري(صدى):

توجهت أنظار أفراد المجتمع الكويتي ، خلال الفترة الأخيرة إلى التداول في عملة البيتكوين، حتى شهدت البنوك الكويتية إقبالًا كثبفًا من قبل المواطنين الذين قرروا الاقتراض بهدف الاستثمار في العملة الافتراضية.

وكشفت مصادر، عن إقبال عدد كبير من الكويتيين على الاقتراض من أجل شراء البيتكوين والتداول فيها لتحقيق الربح السريع والوفير.

وأضافت المصادر، أن قيمة فاتورة شراء البيتكوين التي تم عرضها عليه، بلغت 46 ألف دولار، ما يعادل 14 ألف دينار صادرة باسم أحد عملاء البنك، قدمها ضمن المستندات المطلوبة من العميل بعد صرف القرض لمعرفة القناة التي صرف فيها القرض.