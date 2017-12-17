إغلاق أقدم محكمة في الحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

أصدرت وزارة العدل اليوم الأحد، قرارًا بإغلاق محكمة قرية لينة العامة، وتحويل جميع القضايا والمعاملات المنظورة بها إلى محكمة ‫محافظة رفحاء.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اعتمد دمج عدد من المحاكم بعد تشكيل لجنة للدمج وتعديل التبعية القضائية للمراكز في مناطق الرياض وعسير وتبوك وحائل، على أن يشمل الدمج بقية مناطق المملكة لاحقاً.

يذكر أن محكمة قرية لينة العامة، تعد أقدم محكمة في منطقة الحدود الشمالية، حيث اعتُمدت كمحكمة منذ 64 عامًا، أي في عام 1375هـ.