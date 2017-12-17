بلدية محافظة حقل تطرح فرصة استثمارية جديدة

محمود البلوي(صدى):

أعلنت بلدية محافظة حقل، اليوم الأحد، عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة تنوعت بين أركان لبيع القهوة ووحدات محلات تجارية ومجمعين تجاريين ومكاتب للسفريات وسيارات الأجرة ومجمع خدمات منتزه الأمير فهد بن سلطان البحري بالإضافة إلى تشغيل مسلخ البلدية.

وقال مدير قسم الاستثمار في بلدية حقل المهندس محمد عبدالرحيم أبو صالح، إن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة، وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص.

وأضاف أبو صالح، أن تقديم العطاءات سوف يكون بمقر بلدية محافظة حقل في إدارة الاستثمار اعتبارًا من اليوم، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 9 /6 /1439هـ على أن يكون موعد فتح المظاريف يوم الإثنين 10 /6 /1439هـ.