نمر مفترس يثير ذعر المدعوين في حفل زفاف هندي

نيودلهي(صدى):

فوجئ حضور إحدى حفلات الزفاف في منطقة ” ماسولخابا ماديا براديش ” الهندية باقتحام مُخيف لنمر ضخم يوم الثلاثاء الماضي ، مما أثار الذعر .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد سادت حالة من الفوضى والصراخ بعد هجوم النمر ، واستمر هذا الوضع لفترة قصيرة حيث تمكن بعض الضيوف من دفع الحيوان المفترس إلى الغابة القريبة من القرية مرة أخرى .

وكان النمر قد هاجم امرأة قاطنة بقرية ” سوندارتولا ” ، عندما ذهبت إلى المرحاض في صباح يوم الأربعاء الماضي ، وتم نقلها إلى مستشفى حكومي في ” تومسار ” ، واعترف مسؤولون بالغابات كانوا يراقبون النمر بأنه لا يخاف من البشر وينجذب نحو الضوء .