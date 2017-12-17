نمر مفترس يثير ذعر المدعوين في حفل زفاف هندي
فوجئ حضور إحدى حفلات الزفاف في منطقة ” ماسولخابا ماديا براديش ” الهندية باقتحام مُخيف لنمر ضخم يوم الثلاثاء الماضي ، مما أثار الذعر .
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد سادت حالة من الفوضى والصراخ بعد هجوم النمر ، واستمر هذا الوضع لفترة قصيرة حيث تمكن بعض الضيوف من دفع الحيوان المفترس إلى الغابة القريبة من القرية مرة أخرى .
وكان النمر قد هاجم امرأة قاطنة بقرية ” سوندارتولا ” ، عندما ذهبت إلى المرحاض في صباح يوم الأربعاء الماضي ، وتم نقلها إلى مستشفى حكومي في ” تومسار ” ، واعترف مسؤولون بالغابات كانوا يراقبون النمر بأنه لا يخاف من البشر وينجذب نحو الضوء .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
افتكوا منه برصاصه واحده باالراس فقط ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
اذبحوه وتريحو من خطره
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يومين
الهنود مايقتلون الحيوانات
بعض الهنود عندهم اعتقاد إن إذا مات لهم قريب
يرجع بهيئة حيوان مثل النمر والأفعى والفار
أذكر شفت لهم أفلام وثائقية الفيران تاكل بصحونهم ولا يبعودنها
والأمهات يروحون للمعبد الديني ويعطون الجرذان أكل
ولله في خلقه شؤون
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يومين
يبي يبارك للعرسان😁😁😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
صحيح كلامك يا معلمة .👍👍👍.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
صراحة …موقف لا يحسدون عليه…