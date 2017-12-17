عرض سيارة باتمان من فيلم Justice League للبيع في دبي

دبي(صدى):

الأفلام الشهيرة التي ترتبط بالسيارات عديدة ولكن ليس أهمها سلسلة أفلام باتمان ولكن سيارات باتمان الباتموبيل التي استخدمت في سلسلة الأفلام الأخيرة Batman Begins و The Dark Knight و The Dark Night Rises تعتبر أيقونية ومميزة، فهي ظهرت أقرب لمركبات فضائية عنها سيارة وهذه المركبة الغريبة تبدو كنسخة فضائية مقلدة من لامبورجيني جالاردو.

وقد ظهر بديل لهذه السيارة في فيلم Justice League والآن هذه النسخة المطورة تعرض للبيع في دبي، وقال عرض بيع السيارة أنها الوحيدة من نوعها في العالم وهي سيارة نادرة للغاية وتم استخدام نسخ منها في أفلام باتمان الأخيرة ولكن هذه السيارة في النهاية لا تحمل منظومة دفع عملية.

والسيارة تعتمد على اطار صندوقي من الصلب وحملت محرك كورفيت LS1 V8 مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات أما أغلب ألواح جسم السيارة الخارجي فصنعت من ألياف الكربون بينما المقصورة الداخلية فصنعت من نفس المادة خفيفة الوزن.

وتشمل تجهيزات السيارة بلوتووث و8 كاميرات على جسمها الخارجي مع 4 شاشات داخل السيارة واضاءة LED و8 مصابيح للقيادة.

وشملت القائمة لعرض السيارة سعرين مختلفين الأولى تبدأ من 2 مليون و590 ألف درهم بما يعادل 705 ألف دولار والثانية تبلغ مليون و690 ألف درهم بما يعادل 460 ألف دولار.