الإنتربول: هناك شرط لإدراج ذاكر نايك بـ ” النشرة الحمراء “

باريس(صدى):

قالت الشرطة الدولية ” الإنتربول ” ، إن هناك شرط لقبول طلب الحكومة الهندية إدراج الداعية الشهير ” ذاكر نايك ” على قوائم النشرة الحمراء للمطلوبين الدوليين.

واشترط الإنتربول تقديم السلطات الهندية لائحة الاتهامات ضد ” نايك ” المتعلقة بادعاء إلقائه خطابًا استفزازية ونشر الكراهية والتحريض على العنف، وقت طلب إدراجه ضمن النشرة الحمراء.

ويذكر أن هناك شائعات ترددت عن وجود الداعية الهندي بالمملكة قبل أن يتأكد استقراره حاليًّا في ماليزيا؛ حيث تعتزم الهند تقديم طلب رسمي إليها لتسلميه.

وينتمي الداعية الهندي ذاكر نايك إلى أهل السنة والجماعة، ونشط في مجال الدعوة إلى الإسلام وإقامة المناظرات حول الأديان، خاصة الديانة الهندوسية.