” صحة جازان ” تكشف حقيقة تعرض حياة مريضة للخطر

تركي السالم(صدى):

نفت صحة جازان ، اليوم الأحد ، ما تردد من معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن قيام طبيبة بتعريض حياة إحدى المريضات لخطر الموت من خلال صرف 8 حقن فولتارين لحقنها بها خلال 24 ساعة .

وأشارت ” الصحة ” إلى أن الشائعات التي تردد مؤخرًا استنت إلى منشور بإحدى مواقع التواصل الاجتاعي ، إلا أنه بعد الرجوع إلى ملف المريضة ومراجعة الوصفة الطبية التي صُرفت لها ، اتضح أن الطبيبة لم تصرف أكثر من حقنتين من الفولتارين على مدار الـ 24 ساعة ، وذلك بعد الفحص وتشخيص الحالة .