انتحار 5 أطفال بسبب لعبة ” الحوت الأزرق ” في الجزائر

الجزائر(صدى):

انتحر 5 أطفال في الجزائر، بعد تجربتهم للعبة ” الحوت الأزرق ” ، حيث أنها لعبة إفتراضية، تقوم على أساس استدراج الأطفال وتوجيه أوامر لهم تنتهي بالانتحار شنقًا أو إلقاء أنفسهم من أماكن عالية.

وساعدت الحكومة الجزائرية ذوي الضحايا، مؤكدة أنه لا يمكن حجب هذه اللعبة الخطيرة التي تؤدي إلى الانتحار.

ويذكر أن لعبة ” الحوت الأزرق ” ، كانت سبب في مصرع 3 مراهقين بمحافظة سطيف الأسبوع الماضي، ومراهقَين آخريْن، الاثنين الماضي، بمحافظة بجاية الساحلية.