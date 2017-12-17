الحكومة اليمنية: عدن مستقرة ومؤهلة لإدارة المنظمات الدولية والإنسانية

فهمي محمد(صدى):

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، أن العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مستقرة ومؤهلة لإدارة المنظمات الدولية والإنسانية، مشيرة إلى سهولة استخدام ميناء عدن والمطارات والموانىء في المحافظات المحررة لإدخال المساعدات إلى اليمن.

وبحث وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، مع الوفد الروسي اليوم في مدينة الرياض، إمكانية تقديم مساعدات إغاثية لليمن والتنسيق مع وزارة الطوارئ الروسية للعمل في هذا المجال.

ودعا المسؤول اليمني، إلى تقديم مزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لبلاده في ظل الظروف التي تمر بها جراء ما تسببت به مليشيات الحوثي من أوضاع كارثية للشعب من خلال انقلابها على الحكومة الشرعية ونهبها مقدرات البلاد .

من جهته، أبدى الوفد الروسي استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم مشاريع إغاثية وتنموية لليمن في القريب العاجل.