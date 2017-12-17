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دراسة تحذر من قيادة الدراجات النارية في فترات اكتمال البدر

دراسة تحذر من قيادة الدراجات النارية في فترات اكتمال البدر
أوتاوا(صدى):

حذرت نتائج إحدى الدراسات الكندية ، سائقي الدراجات من خطر حوادث التصادم القاتلة خلال الفترة التي يكتمل فيها القمر ليصبح بدرًا .

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة التي توصلوا لها جاءت بعد تحليل استغرق حوالي 40 عامًا ، حيث ظهرت احتمالات في بحثهم تؤكد أن البدر يمكن أن يشتت انتباه الدراجين ، وربما تزيد من سرعة مُتابعة عداد السرعة .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن نتائج البيانات التي تم تحليلها عن وفيات الدراجات النارية في مختلف دول العالم ، ترصد مدى الارتباط بوقت اكتمال القمر بدرًا ، حيث انتهت إلى أن حوالي 494 بدرًا بين بداية 1975 ونهاية 2014 انتهت بـ4494 حادث تصادم بين فترة الظهيرة والصباح التالي في تلك الأيام والتي أدت إلى وفاة أصحابها .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين

طيب ..

,, احذر تسلم ,,

[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين

يكون خير

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههههه دراسة سكارى

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة

وما هو السر في تشتيت البدر للسائقين؟
هل المقصود أن السبب هو إنشغالهم بالنظر إليه….مثلاً… أم ماذا ؟

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