دراسة تحذر من قيادة الدراجات النارية في فترات اكتمال البدر

أوتاوا(صدى):

حذرت نتائج إحدى الدراسات الكندية ، سائقي الدراجات من خطر حوادث التصادم القاتلة خلال الفترة التي يكتمل فيها القمر ليصبح بدرًا .

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة التي توصلوا لها جاءت بعد تحليل استغرق حوالي 40 عامًا ، حيث ظهرت احتمالات في بحثهم تؤكد أن البدر يمكن أن يشتت انتباه الدراجين ، وربما تزيد من سرعة مُتابعة عداد السرعة .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن نتائج البيانات التي تم تحليلها عن وفيات الدراجات النارية في مختلف دول العالم ، ترصد مدى الارتباط بوقت اكتمال القمر بدرًا ، حيث انتهت إلى أن حوالي 494 بدرًا بين بداية 1975 ونهاية 2014 انتهت بـ4494 حادث تصادم بين فترة الظهيرة والصباح التالي في تلك الأيام والتي أدت إلى وفاة أصحابها .