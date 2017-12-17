دراسة تحذر من قيادة الدراجات النارية في فترات اكتمال البدر
حذرت نتائج إحدى الدراسات الكندية ، سائقي الدراجات من خطر حوادث التصادم القاتلة خلال الفترة التي يكتمل فيها القمر ليصبح بدرًا .
وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة التي توصلوا لها جاءت بعد تحليل استغرق حوالي 40 عامًا ، حيث ظهرت احتمالات في بحثهم تؤكد أن البدر يمكن أن يشتت انتباه الدراجين ، وربما تزيد من سرعة مُتابعة عداد السرعة .
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن نتائج البيانات التي تم تحليلها عن وفيات الدراجات النارية في مختلف دول العالم ، ترصد مدى الارتباط بوقت اكتمال القمر بدرًا ، حيث انتهت إلى أن حوالي 494 بدرًا بين بداية 1975 ونهاية 2014 انتهت بـ4494 حادث تصادم بين فترة الظهيرة والصباح التالي في تلك الأيام والتي أدت إلى وفاة أصحابها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
طيب ..
,, احذر تسلم ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
يكون خير
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
طيب محنا سايقين .😅😂😜.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههه دراسة سكارى
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
وما هو السر في تشتيت البدر للسائقين؟
هل المقصود أن السبب هو إنشغالهم بالنظر إليه….مثلاً… أم ماذا ؟