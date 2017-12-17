تعرف على أسعد مطارات العالم في 2017

نورة الشهري(صدى):

انتشر في عدد كبير من المطارات حول العالم، وجود ماكينات تحوي ازرار ” سعيد أم لا ” ” HappyOrNots ” ، للتعبير عن مدى رضاهم عن الخدامات المقدمة في المطارات.

ويقوم الراكب من خلال الضغط على أحد أزرار الاستجابة التي تتدرج بين اللون الأخضر، الذي يشير إلى مستوى الرضا، واللون الأحمر تعبيرًا عن عدم الرضا المسافرين.

كشف التقرير الأول لعام 2017 لـ ” HappyOrNot ” هوية المطارات التي حصلت على نسبة الرضا الأكبر على الصعيد العالمي من خلال قياس الأزرار الخضراء الداكنة أو الفاتحة التي ضغط المسافرون عليها، بالإضافة إلى تقديم التقرير لمعلومات حول أسعد وأحزن الأوقات خلال السفر.

ويستند التقرير إلى ردود الفعل من 158 مليون نقطة بيانات من محطات ” HappyOrNots ” في 160 مطارًا، عبر 36 بلدًا، إذ تحلل ” HappyOrNot ” البيانات التي جُمعت بين نوفمبر 2016، ونوفمبر 2017، من المطارات التي انتشر فيها 120 ألف زر، ترتبط بأمن المطار واستعادة الأمتعة، ونظافة الحمامات وسهولة توفرها، وغيرها.

واستوفى حوالي 68 مطارًا في 22 بلدًا، المعايير الواجب إدراجها في التصنيف العالمي، إذ اتضح أن أسعد مطار في العالم يقع في جنوب غرب إنجلترا، ويقوم بزيارته أقل من مليون راكب سنويًا.

حصل مطار ” اكستر ” على معدل رضا بلغ نسبة 88.66 في المائة بزيادة 12 في المائة عن المعدل العالمي الذي بلغ نسبة 76.52 في المائة، كما تمتع 8 مطارات حول العالم بنسبة رضا تفوق نسبة الـ 86%.