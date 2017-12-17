بعد قليل.. المحطة الفضائية الدولية تمر على سماء المملكة

عادل الحربي(صدى):

تشهد سماء المملكة في تمام الساعة السادسة والربع، مرور المحطة الفضائية الدولية فوقها، حيث تظهر في بعض أجزاء المملكة على هيئة جرم لامع.

ومن جانبه، علق الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك على الظاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” قرابة الساعة السادسة والربع مساء بعد قليل بتوقيت السعودية ستمر المحطة الفضائية الدولية فوق سماء السعودية وستظهر من الجهة الشمالية الغربية وتذهب للجهة الجنوبية الشرقية على شكل جرم لامع وواضح ” .