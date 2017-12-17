حفتر: الحوار الليبي ” حبر على ورق “

طرابلس(صدى):

حذر القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، في نهاية الاتفاق السياسي، من دخول ليبيا في مرحلة خطرة من التدهور الحاد في كل الشؤون المحلية، وقد يمتد خطر ذلك إلى المناطق الإقليمية دون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية أو الدولية، أي إجراءات استباقية جادة تطمئن الشعب على مستقبله.

واعتبر في كلمة متلفزة اليوم الأحد، أن حوارات الأطراف الليبية، بما فيها الاتفاق السياسي ” حبر على ورق ” ، مؤكداً أن حكومة الوفاق باتت في حكم المنعدمة.

وقال حفتر، إن المؤسسة العسكرية لن تخضع لأي جهة ما لم تكن شرعيتها مكتسبة من الشعب، كما اتهم الطرف الأممي بأنه أنهى أجل الاتفاق السياسي دون تحقيق أي شيء.

وكانت دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر)، قد عقدت اليوم، اجتماعاً ثلاثياً في تونس لبحث خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، بشأن الأزمة الليبية.