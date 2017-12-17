فيرونا يزيد من أوجاع ميلان في الدوري الايطالي
استطاع نادي فيرونا التغلب على ضيفه ميلان بثلاثة اهداف مقابل لا شيء اليوم الأحد في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم فيرونا عبر أنطونيو كاراتشيولو برأسية بعد ضربة ركنية (ق24). وفي الشوط الثاني عزز مويس كين من تقدم فريقه بهدف ثان (ق55) بعد تمريرة من دانييل بيسا الذي أحرز الهدف الثالث (ق77) بعد تمريرة عرضية من رومولو.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع طرد الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو لاعب ميلان. وبهذا الفوز الذي يعد الثالث لهيلاس فيرونا، رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة وقفز من المركز قبل الأخير إلى المرتبة الـ17.
أما ميلان فتلقي هزيمته السابعة هذا الموسم بالكالتشو ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المرتبة السابعة.
اترك تعليقاً