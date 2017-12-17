فيرونا يزيد من أوجاع ميلان في الدوري الايطالي

ماجد محمد(صدى):

‎استطاع نادي فيرونا التغلب على ضيفه ميلان بثلاثة اهداف مقابل لا شيء اليوم الأحد في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ‎

تقدم فيرونا عبر أنطونيو كاراتشيولو برأسية بعد ضربة ركنية (ق24). ‎وفي الشوط الثاني عزز مويس كين من تقدم فريقه بهدف ثان (ق55) بعد تمريرة من دانييل بيسا الذي أحرز الهدف الثالث (ق77) بعد تمريرة عرضية من رومولو. ‎

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع طرد الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو لاعب ميلان. ‎وبهذا الفوز الذي يعد الثالث لهيلاس فيرونا، رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة وقفز من المركز قبل الأخير إلى المرتبة الـ17. ‎

أما ميلان فتلقي هزيمته السابعة هذا الموسم بالكالتشو ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المرتبة السابعة.