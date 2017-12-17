” أبل ” تستحوذ علي 55 شركة صغيرة

واشنطن(صدى):

تمتلك شركة ” أبل ” الأمريكية، وهي واحدة من كبار الكيانات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الرقمية في العالم، تاريخًا طويلًا من صفقات الشراء الخاصة بالشركات الصغيرة والتي في الغالب لم تملك الوقت لتكبر، حيث قال الموقف -وفقًا لبيانات رسمية، إن ” أبل ” اشترت منذ 2011 العديد من الكيانات التقنية العالمية، والتي وصل عددها إلى 11 شركة، بقيمة تصل إلى 5.1 مليار دولار، وأكثر من نصف تلك الأموال ذهبت في صفقة شراء واحدة تمت عام 2014، عندما قامت بشراء ” بيتس إلكترونيكس ” التي يصل سعرها 3 مليارات دولار تقريبًا.

كما اشترت أبل منذ عام 2013 وحتى الآن 44 شركة صغيرة تعمل في المجالات التقنية بقيمة أقل من 100 مليون دولار، إلا أنه من غير الواضح ما الدافع وراء إقبال مؤسسة عملاقة في المجالات الرقمية بحجم “ أبل ” على شراء شركات ناشئة في المجال الذي تحظى الشركة الأميركية فيه بسمعة طيبة على مستوى العالم.

وأرجعت الشبكة التقنية زيادة عمليات استحواذ الشركات الصغيرة في الآونة الأخيرة من قبل ” أبل ” ، إلى قانون الضرائب الجديد، والذي يعزز فرص الشركة الأميركية في الاستحواذ على شركات جديدة في المستقبل القريب، حيث يتجه المشرعون الأميركيون إلى تمرير مشروع قانون ضرائب سيجعل من الأفضل للشركات تحويل الأموال المحتفظ بها حاليًا إلى الخارج.

وكانت أبل، قد وضعت استراتيجية لنقل المزيد من الصناعات التحويلية إلى الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تحفز الصفقات، فعلى سبيل المثال هذا الأسبوع، أعلنت الشركة استثمار 390 مليون دولار في فينيسار مقرها ولاية تكساس، الأمر الذي يوفر المكونات المستخدمة في كاميرات آيفون X.

وفي حين أن الاستثمار ليس حيازة، إلا أنه يظهر استعدادًا لإنفاق مبالغ كبيرة على مطوري التكنولوجيات التي تعطي منتجاتها ميزة تنافسية.