بالصور.. نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد ” الجذمي “

تركي السالم(صدى):

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم الأحد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وذوي الشهيد الطفل حامد بن علي جبران جذمي – رحمه الله – ، أحد سكان قرية الجذم التابعة لمحافظة العارضة بجبل العبادل ، الذي استشهد إثر سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وعبّر نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها سموه لذوي الشهيد بمحافظة العارضة ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

حضر العزاء، محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة ، وعدد من المسؤولين ومشايخ العارضة.