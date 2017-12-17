النيابة العامة: 500 ألف ريال غرامة لمن يرتكب الجرائم المعلوماتية
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن أن التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، يتعبر جريمة تصل عقوبتها للسجن سنة ودفع غرامة 500 ألف ريال .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي جريمة تصل عقوبتها السجن سنة وبغرامة تصل 500 ألف ريال.
hasan[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يومين
قوانيين حلوه تردع ضعاف النفوس الخبيثة حثالة المجتمعات الذين يستهدفون الامنيين بالتجسس علي خصوصياتهم قاتلهم الله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ يومين
اعوذ بالله ٥٠٠ الف ريال
والله مافهمت يعني الي يرسلو لي رسائل صوتيه بالوست اب بيمسكوني اني اسمعها وش ذا القانون الي مايخليني اسمع رسائل مرسليها لي خوياي يسولفون والله ماني مصدق ذا الكلام وبسمعها وخلهم يمسكوني
ابو مهند وبوسعد. مايقدورون يكتبون رسائل وماغير يسولوفون معي بالصوت يعني ماسمعهم انتم صاحيين ولا تمزحون وعيالي وعيالهم يرسلون لي تسجيل ولا تبونا نسمع بعض اعوذ بالله وحسبي الله ونعم الوكيل يعني بالأخير تبونا نلغي الوست اب ونكلهم بس بالتلفون حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ يومين
ياكثر مانسمع عن غرامة مخالفة ضرايب امنية اسمع كلمة زيادة رواتب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
طيب ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ يومين
الشعب بيشتغل ويحول راتبه لهم ياخذونه كل شهر مخالفات حتى لو انه ماعمل شي الناس هاجروا لناس تسعدهم ماهو لناس واقفه ضدهم تتعسهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
شي جميل ومنتاز . ليتها مليون .👍👍👍.
المر[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ يومين
ذولا الهكر اللي يدخلون علي الحسابات مو اللي يرسل تسجيل لمعارفه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
طيب حلو🤗🤗🤗
ابو يزن[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ يومين
هذا يحذر المهكرين فقط …
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
ممتاز
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ يوم واحد
مافهمت التنصت كيف………يعني اتحدى حمود العنزي يفهمها ههههههههههه