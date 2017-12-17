النيابة العامة: 500 ألف ريال غرامة لمن يرتكب الجرائم المعلوماتية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن أن التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، يتعبر جريمة تصل عقوبتها للسجن سنة ودفع غرامة 500 ألف ريال .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي جريمة تصل عقوبتها السجن سنة وبغرامة تصل 500 ألف ريال.