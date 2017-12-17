توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب العراقية

ماجد محمد(صدى):

وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نيابةً عن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مذكرة تعاون مشترك مع معالي وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق الأستاذ عبدالحسين بن عبدالرضا عبطان.

وجرت مراسم التوقيع مساء اليوم الأحد في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك في حضور وكيل الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك ووكيل شؤون الرياضة المكلف الأستاذ عبدالرحمن السحيباني ومدير عام العلاقات الدولية بالهيئة الأستاذ محمد الحميضي، ومن الوفد العراقي كلاً من مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة الأستاذ أحمد بن عودة زامل ومدير عام دائرة الشؤون الفنية والهندسية الأستاذ علي بن محمد عبدالزهره ومعاون مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية الأستاذ علي بن طاهر جعاز بالإضافة إلى اللاعب الدولي العراقي السابق حسن فرحان حسون والمنسق العام للاتحاد العراقي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن إبراهيم عبدالله.

وتأتي توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية العراق لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين وبناء المزيد من العمل المشترك لما فيه مصلحة شباب ورياضيي البلدين الشقيقين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد استقبل وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق الأستاذ عبدالحسين بن عبدالرضا عبطان والوفد المرافق له ظهر اليوم الأحد بمطار الملك خالد الدولي.