بالتاريخ.. جدول مباريات كأس الخليج 23

طلال الغامدي(صدى):

أفادت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج في نسختها الثالثة والعشرين، عن الجدول الرسمي للبطولة، والمقرر انطلاقها الجمعة القادمة حتى 5 يناير المقبل.

وأشارت اللجنة، إلى أن قبل موعد مباراة الافتتاح بساعة واحدة، التي ستجمع الكويت والسعودية، على استاد جابر الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى،

سيُقام حفل الافتتاح في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وتلي مباراة الافتتاح في اليوم نفسه مواجهة عُمان والإمارات، وهي في إطار منافسات المجموعة نفسها، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء.

وتقام مباريات المجموعة الثانية يوم السبت القادم، على استاد نادي الكويت، وتجمع المباراة الأولى قطر واليمن في الساعة الخامسة والنصف، ثم تلعب مباراة البحرين والعراق في الساعة الثامنة والنصف.