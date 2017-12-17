وزارة النقل: فتح طريق الخرمة – رنية جزئياً خلال أسبوعين

واس(صدى):

وجّه وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي بسرعة فتح جزءٍ من طريق الخرمة – رنية للحركة بواقع 30 كيلومتراً خلال الأسبوعين القادمين ، حيث يمثل شرياناً رئيسياً يربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير ، وذلك سعياً منه للتسهيل على سالكي الطريق من أهالي محافظة الخرمة وغيرهم.

وتفقّد المهندس العرقوبي مشروع ازدواج طريق الخرمة – رنية الذي يجري العمل فيه على عدة مراحل، وذلك ضمن زيارة تفقدية لمحافظة الخرمة وقف خلالها على المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة يرافقه مدير إدارة المشروعات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي، ومدير إدارة الطرق بمحافظة الخرمة المهندس بدر بن سعود الجعيد.

كما وجّه وكيل وزارة النقل بسحب الجزء المتعثر من طريق الخرمة – رنية، والبدء بإجراءات إعادة طرحه وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ، وذلك خلال جولته على مشروعات محافظة الخرمة والوقوف على أداء المقاولين ونسب إنجازهم .

يذكر أن وزارة النقل، في إطار خطتها لمعالجة تعثّر المشروعات بما يضمن رفع كفاءة الأداء وزيادة فاعلية مختلف وسائل النقل، قد أعادت ترسية العديد من المشروعات المتعثرة على مقاولين آخرين سعياً منها لتقديم أفضل الخدمات لمواطني المملكة والمقيمين بها.