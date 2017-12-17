ضبط 7 شاحنات محمّلة بمواد غذائية منتهية الصلاحية في الخبر

علي القحطاني(صدى):

نجحت بلدية محافظة الخبر، عن ضبط 7 شاحنات محمّلة بمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه تمت ملاحظة عدد 7 شاحنات في صناعية بغلف مساء أمس السبت، محمّلة بمواد غذائية متنوعة جميعها منتهية الصلاحية ويقودها سائقون من جنسية عربية.

وأضاف الزايدي، أنه أثناء ضبط الشاحنات تمت ملاحظة عدد 3 سيارات تقوم بتحميل بعض تلك المنتجات فيها بغرض بيعها في الأسواق، وعلى الفور تم إيقافها جميعا، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، وحجز الشاحنات وتسليم كافة البضائع لإدارة صحة البيئة لإكمال اللازم.