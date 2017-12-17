” الخضيري ” : الحلويات والأطعمة المقلية أعداء الصحة

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري ، باحث في تخصص المسرطنات ، من تناول الحلويات والأطعمة المقلية التي تشتمل في أساسها على الدهون والسكريات والدقيق الأبيض لما تسببه من مخاطر صحية .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” من أراد الصحة فليبتعد عن المقليات والحلويات من دهن+سكر+دقيق ابيض .. حبة لقيمات=٤٠سعرة حرارية و قطعة كنافة= 400 سعرة حرارية تناولها يومياً يضيف للكرش ١-٢ كيلوجرام بالشهر ” .

وأضاف في نصيحته لمتابعيه قائلًأ ” تأكد أن الطعم فقط باللسان ولن يتجاوزه وقد قيل: تجرع الغذاء الصحي وكأنه دواء لكي لا تضطر لتجرّع الدواء وكأنه غذاء ” .