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” الخضيري ” : الحلويات والأطعمة المقلية أعداء الصحة

” الخضيري ” : الحلويات والأطعمة المقلية أعداء الصحة
عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري ، باحث في تخصص المسرطنات ، من تناول الحلويات والأطعمة المقلية التي تشتمل في أساسها على الدهون والسكريات والدقيق الأبيض لما تسببه من مخاطر صحية .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” من أراد الصحة فليبتعد عن المقليات والحلويات من دهن+سكر+دقيق ابيض .. حبة لقيمات=٤٠سعرة حرارية و قطعة كنافة= 400 سعرة حرارية تناولها يومياً يضيف للكرش ١-٢ كيلوجرام بالشهر ” .

وأضاف في نصيحته لمتابعيه قائلًأ ” تأكد أن الطعم فقط باللسان ولن يتجاوزه وقد قيل: تجرع الغذاء الصحي وكأنه دواء لكي لا تضطر لتجرّع الدواء وكأنه غذاء ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يومين

طيب ** ما عندكم ما عند جدتي ** وليه ما تقول أيش البديل بس لاتاكلون وبس **

[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين

هذي حركات معروفه والقصد منها
الحد من تناول الأطعمه
والحلويات
أما لسبب في صدر صاحب الدراسة
أو لتخويف الناس
والدليل بكرة تطلع دراسة ثانية على نفس الموضوع وتناقض الدراسة الأولى
كما جرت العادة🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ يوم واحد

اللي يقول وش البديل ،، ياخوك تعلم وابحث عن البديل ،، البدائل كثــــــــــــــــــــيرة جدا ..

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