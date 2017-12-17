البطارية هي الحل لمشكلة بطء جهاز ” آيفون ” القديم
لاحظ مستخدموا جهاز ” آيفون ” وجود مشكلة تقنية تصيب الهاتف بعد مرور عامين على شرائه ، حيث يواجه حاملي هذا النوع من الجوالات حالة من البطء الشديد في النظام .
وأرجع عملاء ” آيفون ” هذا السبب إلى مكونات الجهاز أو إلى وجود مشكلة في البرمجيات وأنظمة التشغيل ، إلا أنه قد توصل أحد العملاء إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة ، والتي اكتشفها بعدما تعرض هاتفه بعد مرور عامين على استهلاكه للبطء ، خاصًة عندما ينخفض شحن الهاتف إلى 20% .
قرر العميل استبدال بطارية الهاتف ، والتي جعلته يعثر على سبب المشكلة بعدما أصبح جهازه أسرع مرتين من ذي قبل ، حيث اختلفت سرعة أداء الجهاز على برنامج ” Geek bench ” المخصص لاختبار الهواتف بمعدل من 2526 إلى 4456 درجة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
طيب ..
المر[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ يومين
ماتتغير بطاريه الايفون كيف
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
صحيح كلامك يخوي المر . كيف ؟ ؟ ؟.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
اغبياء لقمة الاغنياء
اجل تتغير البطارية