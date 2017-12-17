  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. البطارية هي الحل لمشكلة بطء جهاز ” آيفون ” القديم

البطارية هي الحل لمشكلة بطء جهاز ” آيفون ” القديم

البطارية هي الحل لمشكلة بطء جهاز ” آيفون ” القديم
أماني الغامدي(صدى):

لاحظ مستخدموا جهاز ” آيفون ” وجود مشكلة تقنية تصيب الهاتف بعد مرور عامين على شرائه ، حيث يواجه حاملي هذا النوع من الجوالات حالة من البطء الشديد في النظام .

وأرجع عملاء ” آيفون ” هذا السبب إلى مكونات الجهاز أو إلى وجود مشكلة في البرمجيات وأنظمة التشغيل ، إلا أنه قد توصل أحد العملاء إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة ، والتي اكتشفها بعدما تعرض هاتفه بعد مرور عامين على استهلاكه للبطء ، خاصًة عندما ينخفض شحن الهاتف إلى 20% .

قرر العميل استبدال بطارية الهاتف ، والتي جعلته يعثر على سبب المشكلة بعدما أصبح جهازه أسرع مرتين من ذي قبل ، حيث اختلفت سرعة أداء الجهاز على برنامج ” Geek bench ” المخصص لاختبار الهواتف بمعدل من 2526 إلى 4456 درجة .


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ يومين

ماتتغير بطاريه الايفون كيف

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

اغبياء لقمة الاغنياء

اجل تتغير البطارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *