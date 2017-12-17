تقرير يكشف حجم عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير عن عوائد السينما المتوقعة بنحو 90 مليار ريال بحلول عام 2030، أي ما يعادل 45% من الإيرادات غير النفطية خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030 تساوي نحو 17% من الإيرادات الإجمالية المحققة للمملكة العام الماضي، مشيرا إلى أن العوائد المتوقعة للسينما تقدر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية في 2016، مبيناً أن السينما ستكون رافداً جديداً لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية في البلاد، وفقا لصحيفة الاقتصادية.