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تقرير يكشف حجم عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030

تقرير يكشف حجم عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030
عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير عن عوائد السينما المتوقعة بنحو 90 مليار ريال بحلول عام 2030، أي ما يعادل 45% من الإيرادات غير النفطية خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030 تساوي نحو 17% من الإيرادات الإجمالية المحققة للمملكة العام الماضي، مشيرا إلى أن العوائد المتوقعة للسينما تقدر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية في 2016، مبيناً أن السينما ستكون رافداً جديداً لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية في البلاد، وفقا لصحيفة الاقتصادية.


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