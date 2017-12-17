موقف غريب من مذيع الجزيرة بعد إحراجه بشأن موقف المملكة من القدس
أحرج محلل سياسي، مذيع قناة الجزيرة عندما حاول استغلاله في تمرير أراء قطرية تحاول تشويه الموقف السعودي الواضح لنصرة القدس والفلسطينيين.
واستضافت قناة الجزيرة عبر برنامجها الحواري الذي يقدمه جمال ريان، المحلل السياسي رامي العلي، محاولة الإسقاط على السعودية في قضية القدس، لكن العلي رد سريعا، بالتأكيد على أن السعودية موقفها ثابت بالقضية الفلسطينية وهي داعمة للقضية مستشهداً بحديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما قال إن العاهل السعودي قال له أثناء المحادثات كلمة واحدة، وهي لا حل دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وغير ذلك لا تسمعوه من أحد.
وأضاف العلي ” السعودية لا تملك أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أين أنتم عن علاقات تركيا وأردوغان معهم؟ “.
وأضافت الصحيفة أن مذيع الجزيرة حاول مقاطعة العلي مرات عدة والتوجه لآخرين يحملون نفس توجه القناة الخبيثة، إلا أن العلي نجح في توصيل رسالته على الهواء وأضاف أن الهجوم من قبل الجزيرة ليس له علاقة بالقدس أو القضية الفلسطينية، بل له علاقة بالأزمة الخليجية فخيار قطر الحالي هو فتح حرب إعلامية وبروبوغندا ضد المملكة والإمارات، والجزيرة تستخدم كل شيء في هذه الحرب فلو عطس رئيس مخفر في عرعر لعملت الجزيرة من ذلك قضية.
أ د صالح بن سبعان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق
أن المملكة العربية السعودية ظلت – ومنذ توحيدها على يدي المؤسس الراحل الملك عبد العزيز رحمه الله – تتعرض لهذا النوع من التحامل والسفه ، وبما هو أكبر وأكثر مما تتعرض له الآن ، وما ذلك إلا بسبب ثقلها الديني كأرض للحرمين الشريفين وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وبسبب موقعها الاقتصادي وسياساتها التي تنحدر على أسس مبدئية راسخة لم تتغير منذ إنشائها ، ولهذا فهي هدف مشروع لكل من تقف في حلقه شوكة حوت لا يستطاع بلعها ولا لفظها.
هي بإختصار رقم صلب في معادلة المنطفة والعالم السياسية والاقتصادية والثقافية لا يستطاع تجاوزه ، وإلا فماذا يفعل العاجز حين يريد أن ينال شيئا من تمر النخلة الشامخة غير أن يحصبها بالحجارة والحصى.
إلا أن واحدا من أهم تقاليد المملكة الثابتة والراسخة ، منذ إنشائها كان هو الترفع عن الإنحدار إلى مستوى السفهاء عملا بقوله تعالى والذين إذا خاطبهم “الجاهلون” قالوا سلاما” وكما قال شاعر العرب أبو الطيب المتنبي”إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”
أ د صالح بن سبعان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 دقائق
أن المملكة العربية السعودية ظلت – ومنذ توحيدها على يدي المؤسس الراحل الملك عبد العزيز رحمه الله – تتعرض لهذا النوع من التحامل والسفه ، وبما هو أكبر وأكثر مما تتعرض له الآن ، وما ذلك إلا بسبب ثقلها الديني كأرض للحرمين الشريفين وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وبسبب موقعها الاقتصادي وسياساتها التي تنحدر على أسس مبدئية راسخة لم تتغير منذ إنشائها ، ولهذا فهي هدف مشروع لكل من تقف في حلقه شوكة حوت لا يستطاع بلعها ولا لفظها.
هي بإختصار رقم صلب في معادلة المنطفة والعالم السياسية والاقتصادية والثقافية لا يستطاع تجاوزه ، وإلا فماذا يفعل العاجز حين يريد أن ينال شيئا من تمر النخلة الشامخة غير أن يحصبها بالحجارة والحصى.
إلا أن واحدا من أهم تقاليد المملكة الثابتة والراسخة ، منذ إنشائها كان هو الترفع عن الإنحدار إلى مستوى السفهاء عملا بقوله تعالى والذين إذا خاطبهم “الجاهلون” قالوا سلاما” وكما قال شاعر العرب أبو الطيب المتنبي”إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14712 ] نشر منذ 3 دقائق
هذا المذيع غبي واهبل
المفروض بعد كلام الرئيس الفلسطيني في الاجتماع ما يسأل هذا السؤال لانه من المؤكد لا يستطيع احد
انتقاد السعوديه وصاحب القضيه يعلن بكل صراحه موقفها الثابت
هذا اكبر دليل على ان الحكومه القطريه واعلامها مخترق من قبل الصهاينه والمجوس اعداء السعوديه