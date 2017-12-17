موقف غريب من مذيع الجزيرة بعد إحراجه بشأن موقف المملكة من القدس 

نايف السالم(صدى):

أحرج محلل سياسي، مذيع قناة الجزيرة عندما حاول استغلاله في تمرير أراء قطرية تحاول تشويه الموقف السعودي الواضح لنصرة القدس والفلسطينيين.

واستضافت قناة الجزيرة عبر برنامجها الحواري الذي يقدمه جمال ريان، المحلل السياسي رامي العلي، محاولة الإسقاط على السعودية في قضية القدس، لكن العلي رد سريعا، بالتأكيد على أن السعودية موقفها ثابت بالقضية الفلسطينية وهي داعمة للقضية مستشهداً بحديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما قال إن العاهل السعودي قال له أثناء المحادثات كلمة واحدة، وهي لا حل دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وغير ذلك لا تسمعوه من أحد.

وأضاف العلي ” السعودية لا تملك أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أين أنتم عن علاقات تركيا وأردوغان معهم؟ “.

وأضافت الصحيفة أن مذيع الجزيرة حاول مقاطعة العلي مرات عدة والتوجه لآخرين يحملون نفس توجه القناة الخبيثة، إلا أن العلي نجح في توصيل رسالته على الهواء وأضاف أن الهجوم من قبل الجزيرة ليس له علاقة بالقدس أو القضية الفلسطينية، بل له علاقة بالأزمة الخليجية فخيار قطر الحالي هو فتح حرب إعلامية وبروبوغندا ضد المملكة والإمارات، والجزيرة تستخدم كل شيء في هذه الحرب فلو عطس رئيس مخفر في عرعر لعملت الجزيرة من ذلك قضية.