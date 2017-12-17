إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف، مساء أمس السبت، بلاغ عن وجود حادث تصادم وذلك قبل كبري الدهاس باتجاه المطار في الطائف مما خلف وراءه عددا من الإصابات والوفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتين وفرقة تدخل سريع .

وأضاف: ” عند وصول الفرق تبين أن هناك أربع حالات متوسطة بالإضافة إلى وجود حالتين وفاة بالموقع ” .

وتابع: ” قامت الفرق الاسعافية بالتعامل مع الحالات المتوسطة وتقديم الخدمة الطبيك اللازمة ونقلهم بعد ذلك الى مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف ” .