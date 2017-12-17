رائحة كريهة تقود للعثور على جثة متحللة بغرفة تابعة لأمانة جدة
فتحت النيابة العامة بمحافظة جدة تحقيقا موسعا في العثور على جثة متحللة داخل غرفة تابعة لأمانة المحافظة.
وأكدت مصادر، أن الجهات الأمنية سارعت إلى التعامل مع بلاغ من أحد المواطنين بانبعاث رائحة كريهة من داخل غرفة تابعة لأمانة جدة، موضحة أنها اكتشفت وجود جثة تعود لشخص مُقيم.
ولفتت إلى أن الجهات الأمنية نقلت الجثة المتحللة بواسطة فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، موضحةً أنها أحالت الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24068 ] نشر منذ 45 دقيقة
معقوله طول هاالمده والجثه عندهم ومتحلله بعد ومحد لاحظها🤔
لايكون عندكم أنفاق مترو وحن ماندري🤔