رائحة كريهة تقود للعثور على جثة متحللة بغرفة تابعة لأمانة جدة

حمود العنزي(صدى):

فتحت النيابة العامة بمحافظة جدة تحقيقا موسعا في العثور على جثة متحللة داخل غرفة تابعة لأمانة المحافظة.

وأكدت مصادر، أن الجهات الأمنية سارعت إلى التعامل مع بلاغ من أحد المواطنين بانبعاث رائحة كريهة من داخل غرفة تابعة لأمانة جدة، موضحة أنها اكتشفت وجود جثة تعود لشخص مُقيم.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية نقلت الجثة المتحللة بواسطة فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، موضحةً أنها أحالت الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.