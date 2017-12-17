فيديو.. ورش السيارات تعد باستخدام ألوان جمالية لاستقبال قبل بدء قيادة المرأة

حمود العنزي(صدى):

رصدت جولة ميدانية في ورش السيارات بصناعية الرياض، آخر استعدادات الورش لبدء استقبال السيدات مع اقتراب موعد السماح لقيادة المرأة للسيارة.

والتقت قناة الإخبارية عبر برنامج ” الله يعطيك خيرها “، عددا من العاملين بورش تصليح السيارات، لاستطلاع آرائهم ونصائحهم بشأن قيادة المرأة للسيارة، الذين وعودا من بعضهم بوضع لمسات جمالية في الألوان والإمكانات المتاحة للسيارات التي ستكون معروضة للنساء، إلى جانب تقديم بعضهم نصائح تخص كيفية معرفة قطع الغيار الأصلية وطريقة تركيبها.