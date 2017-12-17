فيديو.. العثور على طفلة مختطفة منذ 3 سنوات
عثرت الجهات الأمنية بالرياض على طفلة مختطفة منذ 3 سنوات، وذلك خلال حملة مداهمات بأحد أحياء الرياض.
وداهمت قوة أمنية ضمن حملة وطن بلا مخالف، موقعاً في أحد أحياء الرياض، قبل أن تعثر على طفلة اختفت قبل عدة سنوات في ظروف غامضة في منزل عمالة وافدة؛ حيث تم القبض على 4 نساء ورجلين لعلاقتهم بالقضية.
عاجل … الحملة الأمنية تفكك لغز خطف طفلة وتعثر عليها وهي بصحة وعافية ولله الحمد ، تفاصيل الحادثة على سناب ” مناصر العسكر “. pic.twitter.com/eq44X0l3CL
— سعود الشيباني (@saudshaibani) December 16, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24068 ] نشر منذ 1 ساعة
حملة وطن بلا مخالف كشفت أشياء كثيرة
من قبل بعض العمالة والمخالفين
خطف ومصانع خمور وبلاوي
الله يقويكم يارجال الأمن👍👍👍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24068 ] نشر منذ 1 ساعة
شفت المقاطع
وتأثرت جدآ
الحمدلله على سلامة الطفلة
ماجانا من المخالفين غير وجع الراس
خطف وسرقة وخمور وشعوذه وتزوير
هذا هو المخالف
خاين لبلده
وفاسد في بلد غيره🤔
معلمة[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على سلامتها
هذي والله الحملة المباركة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14712 ] نشر منذ 8 دقائق
ما ينفع مع هؤلاء الكلاب الا السيف البتار اللي يفصل الرأس عن الجثه ومن ثم دفنهم في صحراء الربع الخالي وبدون اعلان عنهم … يعني سكاتي امسكه واضرب عنقه وادفنه
all[ عدد التعليقات: 3693 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمدلله على سلامتها