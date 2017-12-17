فيديو.. العثور على طفلة مختطفة منذ 3 سنوات

علي القحطاني(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بالرياض على طفلة مختطفة منذ 3 سنوات، وذلك خلال حملة مداهمات بأحد أحياء الرياض.

وداهمت قوة أمنية ضمن حملة وطن بلا مخالف، موقعاً في أحد أحياء الرياض، قبل أن تعثر على طفلة اختفت قبل عدة سنوات في ظروف غامضة في منزل عمالة وافدة؛ حيث تم القبض على 4 نساء ورجلين لعلاقتهم بالقضية.