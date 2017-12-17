هكذا علق ” أبا الخيل ” على محاولة الاعتداء عليه بقطعة حديدية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة، من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل، أنه أثناء خروجه من صلاة الفجر تعرض لهجوم من شخص وفي يده قطعة حديدية إلا أن سائقه وأحد جيرانه حالا دون الوصول إلى الشيخ أبا الخيل.

وأضافت المصادر إلى إصابة أحد جيران أبا الخيل بكسر في يده عند صده هجوم المعتدي ولم يصب أبا الخيل بأذى، مؤكدة أن السلطات الأمنية قبضت على المعتدي وأن ملف القضية تحت نظرها.

وقال أبا الخيل عن الاعتداء عليه: ” اسألوا الذي نشره، ودعونا في ندوتنا الآن، والجهات المختصة تعرف هذه الأنباء وتدركها “.