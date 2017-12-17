فيديو.. لاعب الباطن يسدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أمام الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أهدر لاعب فريق الباطن البرازيلي تراباي أديسون، ركلة جزاء بطريقة غريبة، في المباراة التي جمعت فريقه مع الاتحاد في الجولة الـ14 من دوري المحترفين، ليضيع هدفا محققا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الباطن في الدقيقة 56 وكانت النتيجة هي التعادل بهدف لكل فريق، وتصدى لها أديسون الذي تحرك بشكل استعراضي قبل أن يختل توازنه ويسقط مسدداً كرة ضعيفة أمسكها حارس الاتحاد فواز القرني بسهولة.