” الحريري ” يقدم  مفاجأة جديدة لـ ” اللبنانيين ” لها ما بعدها 

بيروت(صدى):

هنأ سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة، اللبنانيين حيث قدم لهم التهنئة لصدور قرار هام أصبحت لبنان بمقتضاه دولة نفطية.

ونشر الحريري، مقطع فيديو على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، يبارك للبنانيين انضمامهم لنادي الدول النفطية والمنتجة للبترول.

وانضم لبنان لنادي الدول النفطية، بموافقة مجلس الوزراء على التنقيب الاستكشافي عن الغاز والنفط في اثنين من بلوكات الثروة النفطية العشرة في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له على الشاطئ الممتد من جنوبه إلى شماله.

و أجاز القرار لوزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، أن يوقع على عقدين مع كونسورتيوم من 3 شركات عالمية هي “توتال” الفرنسية، “إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية، لمباشرة عمليات الاستخراج بداية عام 2019.