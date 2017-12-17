مواطنون يصدمون من فندق الخبر.. أعلن تقديمه الخمر مع الجبن
نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم تغريدة مخالفة للشريعة نشرها فندق شهير بمحافظة الخبر، حيث استخدم مفردة ” خمر ” في إحدى تغريداته الدعائية، وكتب بالتغريدة ” الجبن والخمر والأصدقاء أشياء تتحسن كلما كانت أقدم.. انضموا إلينا “.
وقدم الفندق اعتذاره عن التغريدة، وقال عبر حسابه في تويتر: ” فندق سوفتيل الخبر يعتذر عن التغريدة التي تم إرسالها عن طريق الخطأ من الشركة المتعاقدة ومن قبل موظف لا يجيد العربية قام بنقل البيانات من فندق سوفتيل خارج المملكة وقد تم حذفها عند تدارك الأمر “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 3 أيام
هههههههه ههههههههه
وصلت الرسالة خلاص
لاتقعدون ترقعون😉😉😉
abu ammar[ عدد التعليقات: 14787 ] نشر منذ 3 أيام
اوكي مقبول الاعتذار
بنت النور[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 أيام
هههههه استخاف وربي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 3 أيام
خلاص يعيال مايقصد
خطاء مطبعي
الفندق كان يقصد جبن على الجمر
بس.مدري أشلون النقطة صارت فوق الحرف بعد ماكانت تحته
شكله خض الجوال بيده قبل يرسل التغريدة
وتناثرت النقط🤗🤗🤗🤗
الحربي[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 3 أيام
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، لا يا شيخ تنشر وتعتذر ، مار هالحركات والدعايات الغير مباشرة إختصاص وفن أهل العقول
السليمة نفهمها وهي طايرة، وبعيد كل البعد البعد عن هالخبر الساذج الفنادق وتحديداً الفخمة واللي
أصولها غربية وتحديداً بمناطق طروش البحر البحرية موظفات استقبال بنات ((ومفرعات)) يعني كاشفات
هذا يدل على أن الخافي مصايب وكوارث بهاك الفنادق ، عوذة.
مع وافر المحبة.
الحربي[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 3 أيام
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، لا يا شيخ تنشر وتعتذر ، مار هالحركات والدعايات الغير مباشرة إختصاص وفن أهل العقول
السليمة نفهمها وهي طايرة، وبعيد كل البعد البعد عن هالخبر الساذج الفنادق وتحديداً الفخمة واللي
أصولها غربية وتحديداً بمناطق طروش البحر البحرية موظفات استقبال بنات ((ومفرعات)) يعني كاشفات
هذا يدل على أن الخافي مصايب وكوارث بهاك الفنادق ، عوذة.
مع وافر المحبة.
as[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يومين
ليه لاعتذار جايه جايه المشروبات الكحوليه لامحال لها الخمر حرام والغناء موحرام هذا هو الدين المفتح هنيئا لك ياهو المواطن العزيز
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يومين
الله المستعان