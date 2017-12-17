مواطنون يصدمون من فندق الخبر.. أعلن تقديمه الخمر مع الجبن

نايف السالم(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم تغريدة مخالفة للشريعة نشرها فندق شهير بمحافظة الخبر، حيث استخدم مفردة ” خمر ” في إحدى تغريداته الدعائية، وكتب بالتغريدة ” الجبن والخمر والأصدقاء أشياء تتحسن كلما كانت أقدم.. انضموا إلينا “.

وقدم الفندق اعتذاره عن التغريدة، وقال عبر حسابه في تويتر: ” فندق سوفتيل الخبر يعتذر عن التغريدة التي تم إرسالها عن طريق الخطأ من الشركة المتعاقدة ومن قبل موظف لا يجيد العربية قام بنقل البيانات من فندق سوفتيل خارج المملكة وقد تم حذفها عند تدارك الأمر “.