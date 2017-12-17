شيعي عراقي يتطاول على المملكة.. ونشطاء يردون: ” ماجوسي حاقد ” 

بغداد(صدى):

تطاول قيس الخزعلي الأمين العام ما يسمى بعصائب أهل الحق (إحدى ميليشيات الحشد الشيعية في العراقي) أمس الأول الجمعة، على المملكة العربية السعودية، واعتبرها ” العدو الثالث ” بعد أمريكا وإسرائيل، مشيدًا في المقابل بإيران التي دعمت الفصائل الشيعية الموالية لها.

أثار تاطول الخزعلي، موجة غضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من تحريف للحقائق وإسائة بالغة للمملكة من قبل أحد رجال الحشد الشيعي وميليشيات إيران.

وقال مغرد: ” هذا ماجوسي حاقد على المملكة وعلى أهل السنة والجماعة “.