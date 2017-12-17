شيعي عراقي يتطاول على المملكة.. ونشطاء يردون: ” ماجوسي حاقد ”
تطاول قيس الخزعلي الأمين العام ما يسمى بعصائب أهل الحق (إحدى ميليشيات الحشد الشيعية في العراقي) أمس الأول الجمعة، على المملكة العربية السعودية، واعتبرها ” العدو الثالث ” بعد أمريكا وإسرائيل، مشيدًا في المقابل بإيران التي دعمت الفصائل الشيعية الموالية لها.
أثار تاطول الخزعلي، موجة غضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من تحريف للحقائق وإسائة بالغة للمملكة من قبل أحد رجال الحشد الشيعي وميليشيات إيران.
وقال مغرد: ” هذا ماجوسي حاقد على المملكة وعلى أهل السنة والجماعة “.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14708 ] نشر منذ 58 دقيقة
وهل عندك شرف وكرامه وعزة نفس يا ابن المتعه الخايس النجس يا حمار ايران المجوسيه
القرشي[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 55 دقيقة
طبعآ عدوتهم وكيف ما تكون المملكة العربية السعودية عدوتهم وهي إللي وقفت في وجيه ملاليهم وإفشال
مخطط تصدير ثورتهم الخمينية المجوسية لإحياء إمبراطورية فارس المجوسية من جديد .
أللهم أحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الأشرار الذين عاثوا في الأرض فسادآو سفكوا الدماء وشردوا الأمنين
ودمروا الأوطان ونشروا الأحقاد وأشعلوا نار الفتن بين الشعوب .
اللهم أجعل تدميرهم في تدبيرهم يارب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه .